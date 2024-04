Une star du PSG n’est pas au niveau, il balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les joueurs du PSG ont raté leur quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone mercredi dernier (2-3). Les cadres se sont loupés, à commencer par Kylian Mbappé, mais aussi Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a manqué d'autorité dans sa surface et les interrogations sur son niveau de jeu ont ressurgi. Ancien du PSG, Eric Rabesandratana a été, comme beaucoup, refroidi par sa prestation.

Les faillites ont été nombreuses mercredi dernier à l'occasion du quart de finale aller de Ligue des champions face au Barça. Plusieurs stars du PSG ont loupé leur rencontre. C'est le cas de Gianluigi Donnarumma. Alors que l'on pensait que le portier italien avait retrouvé son niveau de jeu, il a replongé dans un bain de doutes. Sur le dernier but barcelonais par exemple, il refuse de quitter sa ligne, laissant Andreas Christensen claquer une tête à bout portant.

Donnarumma s'est raté

Mais comme l'a souligné Eric Rabesandratana, ce n'était pas la seule erreur de Donnarumma durant la rencontre. « A l'image du dernier but, j'ai l'impression qu'il manque à Donnarumma cette lecture du jeu pour savoir quand il doit intervenir. Sur la sortie qu'il fait en début de match, où il a la chance de toucher le ballon avec le tibia, il est déjà à contretemps. Soit il y va, soit il y va pas, mais il tarde à se décider. Et heureusement, l'attaquant barcelonais a eu peur de le percuter » a déclaré l'ancien joueur du PSG.

« Je me demande s'il a le niveau espéré »