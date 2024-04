Mbappé, Luis Enrique… Le PSG a enchainé les flops

Thibault Morlain

Qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions, le PSG a accueilli le FC Barcelone pour le match aller. Toutefois, le club de la capitale partira avec un but de retard avant le match retour en Catalogne. En effet, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés au Parc des Princes (2-3) et si certains joueurs du PSG ont réussi à sortir du lot, cela n’a pas été le cas pour tout le monde. Et les flops ont été nombreux.

Si le PSG veut atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions, il va falloir s’imposer sur la pelouse du FC Barcelone. En effet, après le match aller, le club de la capitale compte un but de retard suite à une défaite 2-3 au Parc des Princes. Globalement, les joueurs du PSG n’ont pas été au rendez-vous pour ce choc européen, mais pour certains, le flop a été plus visible que jamais…



« Il y a eu des flops individuels »

Sur le plateau de Téléfoot , Bixente Lizarazu est revenu sur ce match entre le PSG et le FC Barcelone, pointant alors du doigts plusieurs joueurs qui sont passés à côté, à commencer par Gianluigi Donnarumma, Lucas Beraldo et Marco Asensio : « Il y a eu des flops individuels, 4 importants sur 11 joueurs, c'est quand même beaucoup pour la performance d'une équipe. Donnarumma, qui fait 2 mètres mais incapable de sortir dans ses 5,50 mètres, Beraldo, qui est passé complètement au travers défensivement, Asensio, qu'on n'a pas vu ».

Des choix intrigants de Luis Enrique