Le frère d'un joueur fait une folle demande au PSG !

Alexis Brunet

Au PSG depuis 2013, Marquinhos est devenu dernièrement le joueur le plus capé de l'histoire du club de la capitale. Mais la belle histoire pourrait ne pas s'arrêter là. En effet, le frère du défenseur parisien a affirmé qu'il voyait bien l'actuel capitaine parisien faire tout le reste de sa carrière à Paris.

En 2013, le PSG frappait un grand coup sur le marché des transferts, en s'offrant alors l'un des meilleurs buteurs d'Europe, Edinson Cavani. Le même été, les dirigeants parisiens mettaient aussi la main sur un espoir brésilien au poste de défenseur central, Marquinhos. Onze ans après, le joueur formé aux Corinthians est devenu une légende à Paris.

Marquinhos est le joueur le plus capé de l'histoire du PSG

En plus de onze ans au PSG, Marquinhos a donc eu le temps de devenir une légende à Paris. Le Brésilien est d'ailleurs depuis peu le joueur le plus capé du club de la capitale. Avec 436 rencontres à son actif, il a dépassé Jean-Marc Pilorget, qui avait évolué au PSG de 1975 à 1989.

Le frère de Marquinhos veut qu'il fasse le reste de sa carrière au PSG