Barcelone - PSG : Un secret sur Luis Enrique est révélé

N’ayant pas de match à disputer ce week-end, le PSG semble totalement focalisé sur son quart de finale retour face au FC Barcelone mardi soir. Battus à l’aller (2-3), les hommes de Luis Enrique espèrent clairement pouvoir inverser la tendance en Catalogne. L’entraîneur espagnol lui, savait que cette double confrontation se jouerait sur le match retour. Explication.

Le PSG peut-il y croire ? Mercredi, le club parisien n’a clairement pas obtenu le résultat attendu face au FC Barcelone. Pour ce match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens ont subi une déconvenue du côté du Parc des Princes (2-3). Dominés dans les airs et dans la réussite, les partenaires de Kylian Mbappé auraient pu mener plus largement lors du second acte. Forcément, avec un but de retard, les chances de qualification du PSG pour le dernier carré de la C1 semblent amoindries.

Le PSG optimiste avant le match retour face au Barça

Néanmoins, tout le monde du côté du PSG souhaite y croire. Selon les dernières informations divulguées par RMC Sport ce dimanche, l’optimisme est très présent au sein du groupe de Luis Enrique. Les joueurs sont affirmatifs : ils peuvent tout à fait rattraper leur retard mardi soir du côté du stade olympe Lluis Companys de Montjuïc. Pour cela, l’entraîneur du PSG pourra compter sur un Bradley Barcola retrouvé. Les derniers signaux sont au vert pour l’ailier de 21 ans, récemment revenu d’une blessure aux ischios-jambiers, et auteur d’une très bonne entrée face au Barça mercredi soir.

La qualification au match retour, Luis Enrique l’avait prévue