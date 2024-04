PSG : Une révélation tombe sur Mbappé et Luis Enrique

Benjamin Labrousse

Dans un peu plus de 48 heures, le PSG affrontera le FC Barcelone en Catalogne pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions. La formation de Luis Enrique ne joue pas ce week-end, et a donc effectué une séance d’entraînement ce dimanche. A l’issue de cette dernière, l’entraîneur parisien mais aussi Kylian Mbappé sont restés au Campus PSG afin d’assister à la rencontre des U19.

Le PSG se prépare au choc. Mardi soir, les Parisiens se rendront au stade olympique Lluis Companys afin d’y affronter le FC Barcelone pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Contrairement à la semaine dernière, les partenaires de Kylian Mbappé n’ont pas de rencontres prévues ce week-end. Ainsi, Luis Enrique et son staff ont mis à profit ces jours de repos avec certaines séances d’entraînement, comme cela a été le cas ce dimanche.

Luis Enrique et Kylian Mbappé ont assisté à la rencontre des U19

Comme révélé par le Parisien , à l’issue de cet entraînement, plusieurs membres du PSG sont restés au Campus afin d’assister à la rencontre des U19. Ce dimanche, les jeunes du club parisien affrontaient l’US Dunkerque en championnat. Apparu sous le maillot du PSG cette saison avec l’équipe première, Ethan Mbappé, Senny Mayulu et Yoram Zague étaient tous titulaires. Comme le souligne le quotidien, à la fois Luis Campos, mais aussi Luis Enrique et Kylian Mbappé sont parti assister à ce match.

Luis Enrique obtient un rapport détaillé à chaque match des jeunes au PSG