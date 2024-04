Guerre à Paris, le PSG sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La guerre se poursuit entre Luis Campos et Antero Henrique. Le second souhaiterait prendre la place de son compatriote à la tête du secteur sportif parisien. Mais malgré les interférences de l'ancien directeur sportif du PSG, l'actuel conseiller sportif a bien l'intention d'aller au bout de son contrat et de se battre pour conserver sa place.

Le PSG ne s'en cache pas. Resté proche du Qatar après son départ de Paris en 2019, Antero Henrique ne fait pas l'unanimité au sein de la capitale. Sa relation avec Luis Campos, par exemple, serait glaciale. « Je ne vais pas le cacher. Il y a eu des problèmes entre les deux. Mais ce n'est rien de personnel. En fait, chacun est un peu entré dans le travail de l'autre » avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques mois. Et la situation ne s'est pas arrangée.

Henrique veut prendre la place de Campos

Comme l'a indiqué Jérôme Rothen, Antero Henrique tenterait de déstabiliser le club et de gagner en influence. « Comme par hasard, depuis que Mbappé a annoncé son départ il y a des informations qui fuitent pour couper la tête de Luis Campos. Il y a Antero Henrique qui fait des pieds et des mains pour couper la tête de Campos. Comment le président du club peut accepter qu’on arrive à ça ? » a déclaré l'ancien joueur du PSG.

Luis Campos déterminé à se battre