Une guerre au PSG ? Il répond cash

Antero Henrique se verrait bien calife à la place du calife. Ancien directeur sportif du PSG, le Portugais se verrait bien prendre la place de Luis Campos, fragilisé par le départ de Kylian Mbappé l'été prochain. Alors qu'une guerre est annoncée entre les deux hommes, l'entourage d'Antero Henrique a livré sa version des faits.

Antero Henrique n'a pas complètement disparu du paysage parisien. Après avoir quitté son poste de directeur sportif du PSG en 2019, le Portugais est resté proche de la galaxie QSI, prenant notamment le contrôle de la Qatar Stars League. Nasser Al-Khelaïfi assure que le Portugais n'occupe plus de rôle au sein du club parisien. Mais certains ont remarqué qu'Henrique prenait de plus en plus de place. En débarquant sur certains dossiers de Luis Campos, il avancerait ses pions.

« Il veut faire virer Luis Campos »

« Il y a un homme dans le club, ou du moins qui était dans le club et qui reste dans l'entourage, qui surgit : Antero Henrique. Il veut faire virer Luis Campos. On connaît sa relation proche du président, de l'émir au Qatar. Il fait des pieds et des mains pour couper la tête de Luis Campos » avait prévenu Jérôme Rothen sur l'antenne de RMC ces derniers jours. Conscient de la situation, Luis Campos ne comprendrait pas l'interventionnisme de son compatriote.

Le clan Henrique sort du silence