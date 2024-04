PSG : Cette légende vide son sac sur son transfert

Amadou Diawara

Lors du duel contre Clermont ce samedi soir, Marquinhos a joué son 435ème match sous les couleurs du PSG. Il égale donc le record de Jean-Marc Pilorget, le joueur le plus capé du club. Interrogé sur sa performance ce dimanche soir, Marquinhos (29 ans) s'est enflammé pour sa signature au PSG.

Ce samedi soir, Marquinhos est entré en jeu contre Clermont. L'occasion pour lui de jouer son 435ème match avec le PSG. Un record. En effet, Marquinhos a égalé Jean-Marc Pilorget, le joueur le plus capé du club de la capitale.

Coup dur au PSG, Luis Enrique a déjà tranché ? https://t.co/QmZByUyc2H pic.twitter.com/2eSFEEcY45 — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

Marquinhos égale le record de Pilorget

Lors d'un entretien accordé à France Bleu , Marquinhos a été interrogé sur son record de matchs joués avec le PSG. Et le capitaine de Luis Enrique s'est réjoui d'avoir eu la chance de signer à Paris.

«Je voulais juste venir ici pour jouer avec des idoles»