Mercato - PSG : Le transfert d’une star est annoncé ?

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 avec le PSG et son statut de capitaine emblématique, Marquinhos s'apprête-t-il à changer d'air à l'issue de la saison ? Jean-Marc Pilorget, ancienne légende du club de la capitale, estime qu'un départ pourrait bien être d'actualité dans un avenir proche pour le défenseur central brésilien.

Marquinhos est encore un peu plus entré dans l'histoire du PSG samedi soir en égalant le record de Jean-Marc Pilorget avec 435 matchs disputés sous le maillot du club francilien. Dans un entretien accordé au Parisien après ce match, Pilorget a justement évoqué l'avenir du défenseur central brésilien et le voit quitter le PSG très prochainement.

L'anecdote de Pilorget sur Marquinhos

« On m’a dit qu’il avait joué son premier match avec le PSG en Ligue des champions, face à l’Olympiakos, et qu’il avait marqué ce jour-là. Alors quand on s’est vu récemment, je lui ai dit : "Je crois que ton dernier match avec le PSG, ça sera en finale de la Ligue des champions et c’est toi qui marqueras le but de la victoire. Et là, tu pourras partir la tête haute" », indique Jean-Marc Pilorget, qui poursuit en jetant un gros froid sur l'avenir de Marquinhos au PSG.

« Ça n’ira pas beaucoup plus loin »