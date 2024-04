Mercato - PSG : Luis Enrique règle un dossier brûlant de l’été !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À en croire les dernières tendances, l'avenir de Luis Campos serait menacé au PSG, et Antero Henrique serait déjà en embuscade pour récupérer le poste de directeur sportif à l'issue de la saison. Luis Enrique a mis les choses au clair à ce sujet samedi soir, et l'entraîneur espagnol du PSG prend position en faveur de Campos.

Luis Campos et le PSG, c'est bientôt la fin ? Kylian Mbappé ayant refusé de prolonger son contrat et se dirigeant vers un départ libre du Parc des Princes à l'issue de la saison, les hautes instances du club depuis le Qatar pourraient ainsi décider de limoger le conseiller sportif portugais. Proche de Mbappé depuis des années, Campos a échoué dans son objectif de convaincre l'attaquant français de prolonger au PSG, et il se murmure même qu'Antero Henrique mettrait tout en oeuvre pour récupérer son poste.

Luis Enrique répond sur Antero Henrique

Interrogé en conférence de presse samedi soir après le match entre le PSG et Clermont (1-1), Luis Enrique a évoqué ce dossier sensible du moment : « Si je suis au courant pour Antero Henrique ? Non, absolument pas. Déjà, pour Antero, je n’ai pas compris et je ne suis pas au courant de ce qui pourrait se passer. Je suis concentré sur le fait d’aider mon équipe au maximum. Je savais déjà en arrivant que le PSG était un grand club et dans les gros clubs, il y a toujours des polémiques et des situations différentes. Mais ici, ce que je vois, c'est beaucoup d'union avec nos supporters et le club », indique l'entraîneur du PSG.

« Je travaille à merveille avec Campos »