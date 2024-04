Mercato : Cette légende l'annonce, elle a choisi le PSG

Hugo Chirossel

Recruté en 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos a disputé samedi soir contre Clermont son 435e matchs sous les couleurs du PSG, égalant ainsi le record de Jean-Marc Pilorget. Bien que cela fasse désormais 11 ans qu’il est à Paris, l’international brésilien n’a aucune envie de quitter le club de la capitale.

Marquinhos s’apprête à entrer dans la légende du PSG. Samedi soir contre Clermont, le défenseur âgé de 29 ans a égalé le record de Jean-Marc Pilorget, joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale. Un record que l’international brésilien pourrait battre dès mercredi, à l’occasion du match face au FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions.

PSG : Ce secret de Luis Enrique est révélé https://t.co/OJcGCW2BJX pic.twitter.com/XFh5Wn4ic7 — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Marquinhos ne veut pas quitter le PSG

Ce qui montre la longévité de Marquinhos au PSG, qui était arrivé en 2013 en provenance de l’AS Rome. Dans un entretien accordé à France Bleue , le Brésilien est revenu sur son parcours à Paris, tout en pensant à l’avenir, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2028.

« J’ai toujours envie de rester au PSG »