Mercato - PSG : Une star va suivre Mbappé ?

Thomas Bourseau

Clap de fin imminent pour Marquinhos ? Bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’en 2028 l’année dernière, le capitaine du PSG sentirait que le vent risque de tourner au club lors du prochain mercato et qu’il y aura des répercussions sur sa situation personnelle. Et comme Kylian Mbappé, Marquinhos pourrait être aux abonnés absents la saison prochaine.

Le 14 mai prochain, Marquinhos soufflera sa 30ème bougie. Et au moment d’entamer une nouvelle décennie, le capitaine du PSG pourrait être contraint de passer à autre chose après onze saisons au sein du club de la capitale.

Une retraite au PSG, un rêve impossible pour Marquinhos ?

En effet, alors qu’il est arrivé en 2013 de la Roma à l’âge de 19 ans et qu’il a prolongé son contrat l’année dernière jusqu’en 2028, Marquinhos ne dirait pas non au fait de raccrocher les crampons en tant que légende du PSG au terme de son bail, voire plus si affinités comme le joueur le confiait à Canal+ samedi. Mais il se pourrait que Marquinhos sache déjà que son souhait ne se réalisera pas.

PSG : Luis Enrique innove, il crie au scandale https://t.co/WINqVse1MK pic.twitter.com/mPnB2E7gZ4 — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

«Il a conscience que ça n’ira pas beaucoup plus loin»