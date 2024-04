Mercato : Le boss du PSG reçoit un message !

Arnaud De Kanel

Entré en jeu samedi soir contre Clermont, Marquinhos est entré dans l'histoire du PSG en devenant le joueur le plus capé sous les couleurs parisienne avec 435 rencontres, comme Jean-Marc Pilorget. Le Brésilien sera amené à améliorer cette marque et il pourrait même placer la barre assez haute puisqu'il a indiqué son envie de terminer sa carrière à Paris.

« Je ne pensais pas faire autant de matches. Je remercie les gens pour toutes ces années et ces matches. J’égalise le record et j’espère le battre. C’est vraiment un honneur d’être arrivé jusqu’à là », confiait Marquinhos au micro de Canal+ à l'issue de la rencontre face à Clermont. Joueur le plus capé de l'histoire du PSG, le Brésilien a indiqué vouloir finir sa carrière dans la capitale, lançant un appel du pied à ses dirigeants.

Ça chauffe au PSG, un clash éclate https://t.co/zUqizS7kkz pic.twitter.com/1StSl0W2Mr — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

«J’espère être dans le bon viseur pour être dans le projet du club, du coach et du président»

« J’ai encore 29 ans, mon avenir c’est toujours ici au PSG. (...) Finir ma carrière au PSG ? Oui, c’est pas mal, après on sait comment est le football, ça va très vite. J’espère surtout être dans le bon viseur pour toujours être dans le projet du club, du coach et du président », a déclaré Marquinhos pour Canal+ , avant de poursuivre.

«Je serais très heureux de faire toute ma carrière ici»