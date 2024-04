Mercato - PSG : Mbappé va-t-il retourner sa veste ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui sur le mercato. Alors que son contrat avec le PSG expire à l'issue de la saison, l'international français n'aurait pas prévu de le prolonger. La star de 25 ans se dirige vers le Real Madrid. Cependant, le club madrilène refuse que le champion du monde 2018 enchaîne les Jeux Olympiques après l'Euro 2024. De ce fait, Kylian Mbappé pourrait être amené à retourner sa veste pour son avenir afin de pouvoir réaliser son rêve.

Sept ans après son arrivée, Kylian Mbappé est sur le point de quitter le PSG. Son contrat se termine à l'issue de la saison et l'international français n'aurait pas l'intention de le prolonger. Il aurait même déjà annoncé sa décision aux dirigeants parisiens. Sa prochaine destination reste toutefois encore à déterminer. Mais une tendance claire se dessine pour l'avenir du capitaine de l'équipe de France.

Le Real Madrid dit non à Mbappé pour les Jeux Olympiques

En effet, Kylian Mbappé semble se diriger vers le Real Madrid. Après avoir échappé au club madrilène en mai 2022, le natif de Bondy devrait signer chez les Merengue cet été. Florentino Pérez serait en train de toucher au but dans ce feuilleton. Mais un détail pourrait tout changer. La star de 25 ans rêve de participer aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Or, le Real Madrid serait plutôt réticent à l'idée de le laisser jouer cette compétition sachant qu'il disputera déjà l'Euro 2024 avec l'équipe de France entre le 14 juin et le 14 juillet. Si Kylian Mbappé prend part aux Jeux Olympiques, il ne sera disponible que mi-août pour le Real Madrid, chose que la Casa Blanca refuserait pour l'instant.

Le PSG, Liverpool et Manchester United à l'affût ?

Cela pourrait ainsi pousser Kylian Mbappé à retourner sa veste et choisir une autre destination. Le PSG serait prêt à le laisser disputer l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques si jamais il venait à prolonger. Le10Sport.com vous a également révélé en exclusivité que Liverpool et Manchester United avaient transmis leur offre au champion du monde 2018. Après 2022, Kylian Mbappé pourrait une nouvelle fois snober le Real Madrid sur le mercato.



