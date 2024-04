PSG : Une star fait tomber un record et ce n’est pas Mbappé !

Arnaud De Kanel

Remplaçant au coup d'envoi face à Clermont, Marquinhos est tout de même entré en jeu samedi soir alors que le PSG était mené par la lanterne rouge. Le défenseur brésilien a donc pris part à son 435ème match sous les couleurs du PSG, un record dans l'histoire du club de la capitale qui échappera à Kylian Mbappé. Le défenseur parisien est fier de lui.

Dernièrement, Kylian Mbappé a fait tomber de nombreux records au PSG mais samedi soir, c'est Marquinhos qui a écrit l'histoire du club de la capitale en disputant son 435ème match, égalant ainsi le record détenu par Jean-Marc Pilorget. Le Brésilien était particulièrement ému.

«C’est vraiment un honneur d’être arrivé jusqu’à là»

« Oui, c’est incroyable. J’étais arrivé tout jeune (en 2013). Je ne pensais pas faire autant de matches. On pensait seulement jouer au football avec nos idoles. Je remercie les gens pour toutes ces années et ces matches. J’égalise le record (à égalité avec Jean-Marc Piloget) et j’espère le battre. C’est vraiment un honneur d’être arrivé jusqu’à là », a déclaré Marquinhos au micro de Canal+ . Le capitaine du PSG se voit bien poursuivre l'aventure.

«Je pense à ces couleurs, ce maillot et cette maison ici»