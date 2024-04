Avant Barcelone, c’est la fête au PSG !

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone n’a pas joué de la semaine, contrairement au PSG qui s’est battu pour un ticket en finale de Coupe de France et qui a disputé un match de championnat ce week-end. L’occasion pour Marquinhos et Kylian Mbappé d’entrer un peu plus dans l’histoire du Paris Saint-Germain et de fêter deux accomplissements avant le choc de Ligue des champions mercredi prochain.

Incroyable, mais vrai. Lanterne rouge du championnat de France, Clermont est l’une des rares équipes de Ligue 1 à ne pas s’être inclinée face au PSG que ce soit à l’aller ou au retour cette saison. En effet, le 30 septembre dernier, sur sa pelouse à Gabriel-Montpied, les Clermontois arrachaient le match nul et ce, malgré les 21 tentatives des Parisiens. Score nul et vierge pour l’Acte I.

Le PSG poursuit sa belle série face à Clermont

Et pour ce qui est de l’Acte II au Parc des princes ce samedi soir, Clermont a ouvert le score par le biais d’Habib Keita dès la demi-heure de jeu, poussant un PSG grandement remanié par Luis Enrique en marge du 1/4 de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone le 10 avril prochain. Gonçalo Ramos, titularisé par le coach espagnol, a sauvé la série de 27 matchs sans défaite pour le PSG cette saison, la dernière remontant au 7 novembre dernier sur la pelouse de l’AC Milan (2-1). Score final 1 but partout, mais l’essentiel était ailleurs pour le PSG.

Record égalé pour Marquinhos, 300 matchs au PSG pour Mbappé !