Mercato - PSG : Mbappé déjà adopté en Espagne !

Jean de Teyssière

Le PSG est fixé avec Kylian Mbappé : il quittera le club à la fin de la saison. Le Real Madrid devrait être sa future destination et en Espagne, on est déjà ravi d'accueillir Kylian Mbappé. Un sondage réalisé ce week-end explique que le capitaine de l'équipe de France est plus populaire en Espagne qu'en France.

Comme annoncé par le10sport.com, Kylian Mbappé va bel et bien quitter le PSG à la fin de la saison. Sauf retournement de situation, il va signer au Real Madrid, qui attend de pied ferme le meilleur buteur de l'histoire du PSG, après plusieurs échecs successifs.

En Espagne, le PSG est favori face au Barça

Dans un sondage Odoxa , des Français et des Espagnols ont été invités à répondre aux mêmes questions. Il était question de la double confrontation à venir en Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, 57% des Espagnols voient le PSG se qualifier, tandis que 53% des Français estiment que le PSG se qualifiera...

Départ de Mbappé : Le PSG vise un coup à 100M€, une mauvaise nouvelle tombe https://t.co/Eg27dED16O pic.twitter.com/IhBULaLKy6 — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

Mbappé, plus populaire en Espagne qu'en France