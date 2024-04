PSG : Jackpot avec ce transfert à 80M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival, Gonçalo Ramos peine encore à s'imposer comme un titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque. Malgré tout, Luis Enrique s'est dit très satisfait de l'implication du buteur portugais au quotidien, et ne cache pas sa satisfaction de l'avoir obtenu au sein de son effectif l'été dernier.

Le PSG a très largement renouvelé son secteur offensif l'été dernier : Lionel Messi et Neymar sont partis, pour laisser place à une nouvelle génération d'attaquants symbolisée par Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani ou encore Gonçalo Ramos. Ce dernier, arrivé du Benfica Lisbonne pour 80M€ (65M€ + 15M€ de bonus), semble déjà donner satisfaction au PSG.

Mbappé : Le PSG prend une grosse décision, c’est totalement validé https://t.co/20lgoNtErM pic.twitter.com/CZhxIrfwWw — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

Ramos, le nouveau symbole de l'attaque

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile en fin de saison, Gonçalo Ramos devrait avoir l'occasion de prendre une place de plus en plus importante sur le front de l'attaque du PSG. Il a d'ailleurs gagné le coeur des supporters dimanche dernier avec un but ainsi qu'une célébration qui a fait sensation sur la pelouse de l'OM.

« Très content de l'avoir dans l'effectif »