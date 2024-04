Mercato - OM : Solution déjà trouvée pour ce flop à 10M€ ?

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier pour renforcer le secteur offensif, Joaquin Correa n’a vraiment convaincu personne à l’Olympique de Marseille. L’attaquant n’a toujours pas marqué le moindre but et son temps de jeu a fondu comme neige au soleil depuis le début de l’année 2024, ce qui laisse penser qu’il ne sera pas gardé au terme de son prêt, retrouvant donc l’Inter.

Avec le départ d’Alexis Sanchez, du côté de l’OM on a souhaité révolutionner le secteur offensif, mais tous les choix de Pablo Longoria ne se sont pas révélés payants. C'est le cas avec Joaquin Correa, qui semble être devenu au fil de la saison l’un des plus gros flops des dernières années.

Correa, c’est déjà fini

L’Argentin n’a en effet toujours pas marqué le moindre but avec l’OM, en 15 rencontres toutes compétitions confondues. Pire, on ne l’a plus vu fouler une pelouse de Ligue 1 depuis le début du mois de février et sept petites minutes face à Clermont (1-5). Son avenir semble donc acté, surtout parce que l’option d’achat de 10M€ présente dans son prêt n’est obligatoire qu'avec une qualification en Ligue des Champions... qui s’est grandement éloignée depuis la défaite face au LOSC (3-1) ce vendredi !

Direction l’Arabie Saoudite ?