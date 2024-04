OM : En galère, Gasset lui fait une grande promesse !

Thomas Bourseau

A l’OM, Joaquin Correa passe une sale saison. Entre les blessures et les choix de coach, l’international argentin prêté par l’Inter n’enchaîne pas du tout les apparitions à Marseille. Cependant, apte depuis quelques semaines, Correa s’est entretenu avec son entraîneur Jean-Louis Gasset qui lui a garanti du temps de jeu à l’avenir.

Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset et le premier match du coach sur le banc de l’OM face au Shakhtar le 22 février dernier (3-1), Joaquin Correa ne compte que 8 petites minutes à son actif face à Clermont le 2 mars dernier (5-1). Et depuis ? Plus rien.

«Je lui ai dit de ne pas abandonner, que j'aurais besoin de lui à un moment donné»

Une situation qui qui ne satisfait pas du tout Joaquin Correa. C’est en effet ce que Jean-Louis Gasset a révélé lors de son passage en conférence de presse jeudi en marge du déplacement à Lille ce vendredi. D’ailleurs, l’Argentin arrivé l’été dernier en prêt de l’Inter lui a demandé audience. « Il est dans le groupe tout le temps, il participe à tous les entraînements, il travaille bien. En termes de jeu, nous avons Aubameyang, Faris (Moumbagna), Iliman (Ndiaye) qui peuvent jouer. Pour le moment, je crois qu'il est rentré pour un quart d'heure à Clermont. Je l'ai vu cette semaine car il voulait me parler, et je lui ai dit de ne pas abandonner, que j'aurais besoin de lui à un moment donné ».

OM : Gasset a déjà réglé un gros casse-tête ? https://t.co/EFdaKCELAS pic.twitter.com/l0ZAQFlgVY — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

«Il est difficile de donner sa chance à tout le monde»