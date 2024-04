Mercato : Le PSG reçoit une réponse cash venu d’Italie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du président Nasser Al-Khelaïfi ces dernières années au PSG, Thiago Motta est en train de parfaitement réussir sa reconversion en tant qu'entraîneur du côté de Bologne. Interrogé vendredi sur son avenir au sein de l'écurie italienne, l'ancien milieu de terrain parisien s'est montré très évasif...

Ce n'est plus tellement un secret, Thiago Motta a conservé une grosse cote au sein du PSG. Passé par le club de la capitale en tant que joueur entre janvier 2012 et 2018, il est resté proche de son ancien président, Nasser Al-Khelaïfi, qui avait d'ailleurs songé à son profil au moment de remplacer Mauricio Pochettino puis Christophe Galtier sur le banc du PSG. Et le contact serait toujours d'actualité entre les deux hommes malgré les bons résultats d'ensemble de Luis Enrique.

PSG - Barcelone : Luis Enrique va tout révéler ? https://t.co/5WoNxjwF8A pic.twitter.com/MHiX9VVrbj — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

Motta botte en touche sur son avenir

Vendredi, en conférence de presse, Thiago Motta a été invité à se prononce sur sa situation avec Bologne où il réalise une très grosse saison en Serie A : « Mon avenir ? Je ne pense qu'au match de Frosinone. C'est un match qui sera compliqué et plein d'embûches, et nous le savons tous : c'est une équipe organisée et bien entraînée. Dans le football, l'important est de bien faire ensemble », indique l'ancien joueur du PSG.

« J'ai tout ce qu'il faut pour travailler au mieux »