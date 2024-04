Mercato : Il rêve du PSG et balance sur son avenir

Pierrick Levallet

Si Luis Enrique n'est arrivé que l'été dernier pour remplacer Christophe Galtier et qu'il lui reste encore un an de contrat après cette saison, le PSG connaîtrait peut-être déjà l'identité de son successeur. En effet, Thiago Motta rêverait d'un retour dans la capitale. En attendant, le technicien italien poursuit son travail à Bologne et il n'a pas manqué de botter en touche au sujet de son avenir.

L’été dernier, le PSG a décidé de ne pas reconduire Christophe Galtier. Épuisé après une saison rythmée par les polémiques, le technicien français a été remplacé par Luis Enrique. Le technicien espagnol a apporté sa patte dans l’effectif parisien, et il lui reste encore un an de contrat. Mais malgré cela, le PSG connaîtrait déjà l’identité de son successeur.

Thiago Motta veut revenir au PSG

En effet, Nasser Al-Khelaïfi penserait au retour de Thiago Motta au PSG. D’ailleurs, le technicien italien rêverait d’atterrir sur le banc du club de la capitale un jour d’après la presse italienne. En attendant, l’entraîneur de 41 ans poursuit son travail à Bologne. Et il n’a pas manqué de botter en touche lorsqu’il a été interrogé sur son avenir.

... et botte en touche pour son avenir