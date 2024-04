Mercato : Le PSG va plomber un gros projet avec une star ?

Arnaud De Kanel

A l'approche du mercato estival, le PSG continue de faire parler, d'autant plus que l'été s'annonce agité dans la capitale suite au départ de Kylian Mbappé. D'ailleurs, pour remplacer le numéro 7, les dirigeants pourraient se tourner vers Khvicha Kvaratskhelia. Si le transfert venait à se concrétiser, le PSG viendrait alors plomber le projet du Napoli qui veut bâtir autour du Géorgien.

Le PSG pourrait bien avoir une carte à jouer dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia cet été. D'après les informations du média napolitain Il Mattino , l'ailier géorgien rêverait d'enfiler la tunique parisienne la saison prochaine. Sa venue pourrait permettre de compenser la perte de Kylian Mbappé mais elle mettrait à mal les plans de son club actuel, le Napoli.

Le Napoli met Khvicha Kvaratskhelia au cœur de son projet

Passé à côté de sa saison, le Napoli veut se reconstruire et s'attend à perdre Victor Osimhen. Ainsi, le directeur sportif Giovanni Manna aurait l'intention de bâtir le nouveau projet autour de Khvicha Kvaratskhelia selon AS . Pour repousser les approches du PSG et des autres courtisans, un rendez-vous a été fixé.

Des négociations prévues pour une prolongation de contrat