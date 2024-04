PSG : Une condition est fixée pour ce transfert à 90M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'une des priorités du PSG en vue de la saison prochaine. Leny Yoro est effectivement très apprécié par Luis Campos. Problème, le Real Madrid adore également le jeune défenseur français. Interrogé sur l'avenir de son joueur, Olivier Létang, président du LOSC, assure que sans qualification pour la Ligue des champions, il sera probablement difficile de conserver Leny Yoro.

Comme révélé par le10sport.com, le PSG a bien l'intention de revenir à la charge cet été pour Leny Yoro, après avoir tenté de le recruter cet hiver. Le LOSC s'était toutefois montré très gourmand, au point de doucher les espoirs parisiens. Mais cette fois-ci, il faudra faire face à la concurrence du Real Madrid qui est également très intéressé. Et Olivier Létang a évoqué l'avenir de son joueur.

PSG : C’est terminé pour ce gros transfert ? https://t.co/et0loo4nWd pic.twitter.com/g5m6TRzOUH — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Létang évoque l'avenir de Yoro

« Si à offre égale je préfère le vendre à un club étranger plutôt que de renforcer la concurrence ? Non. A un moment, les joueurs de football ne sont pas des morceaux de bois, ce sont des hommes. On discute beaucoup avec les joueurs. Là ce qui compte c’est où on sera le soir du 19 mai, après la dernière journée de championnat. Est ce qu’on pourra disputer une finale sur la scène européenne ? On a des écueils », rappelle le président du LOSC au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Selon que l’on dispute ou pas la Ligue des champions, ce n’est pas la même chose»