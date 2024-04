Mercato : PSG ou Real Madrid, il lâche sa réponse pour ce crack

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 28 janvier dernier, Leny Yoro est désiré par le PSG. Le club parisien a érigé le jeune défenseur du LOSC en priorité pour renforcer la défense centrale, mais va devoir affronter la concurrence du Real Madrid dans ce dossier. Président de la formation lilloise, Olivier Létang a fait un point sur l'avenir de sa pépite.

Leny Yoro sera l'une des attractions du prochain mercato estival. Le jeune défenseur du LOSC a profité de cette saison pour confirmer son énorme talent. Le PSG a déjà pris rendez-vous avec lui l'été prochain comme l'a annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Mais dans ce dossier, le Real Madrid semble avoir pris un léger avantage. Entre les deux équipes, le LOSC a-t-il une préférence ? Président de la formation lilloise, Olivier Létang a répondu.





Létang fait un point sur le dossier Yoro

« Si à offre égale je préfère le vendre à un club étranger plutôt que de renforcer la concurrence ? Non. A un moment, les joueurs de football ne sont pas des morceaux de bois, ce sont des hommes ; On discute beaucoup avec les joueurs. Là ce qui compte c’est où on sera le soir du 19 mai, après la dernière journée de championnat. Est ce qu’on pourra disputer une finale sur la scène européenne ? On a des écueils » a déclaré le dirigeant.

Le LOSC croit encore à une prolongation ?