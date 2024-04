C'est la guerre, nouvelle révolution au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comment souvent au PSG, les coulisses sont autant commentés que ce qui se passe sur le terrain. C'est encore le cas cette année, notamment avec le feuilleton Mbappé. Mais alors que le départ de l'attaquant français semble acté, en privé, un certain Antero Henrique mettrait le feu au sein du club pour récupérer son poste de directeur sportif aux dépens de Luis Campos. Vers une nouvelle révolution au PSG ?

Les coulisses du PSG font souvent plus que parler que le terrain. Et ces dernières semaines, c'est plus que jamais le cas. Et pour cause, l'ombre d'Antero Henrique continue de planer au-dessus du Parc des Princes. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, c'est d'ailleurs l'ancien directeur sportif du PSG qui est à l'origine de la piste menant à Luis Diaz, alors que l'ailier colombien n'est pas du tout dans les plans de Luis Campos. Une situation confirmée par Jérôme Rothen qui assure qu'Antero Henrique cherche à mettre des bâtons les roues de son compatriote.

Mercato : Le PSG se déplace pour un gros transfert ! https://t.co/izklrANQr8 pic.twitter.com/xclLZd4UUV — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Antero Henrique dynamite le PSG en coulisses

« C'est une petite bombe. Comme par hasard, Kylian Mbappé a annoncé son départ et il y a des petits articles ou des petites fuites à droite et à gauche qui sortent pour couper la tête de Luis Campos (...) Tout se passe bien, mais il y a un homme dans le club, ou du moins qui était dans le club et qui reste dans l’entourage, qui surgit: Antero Henrique. Antero Henrique qui veut faire virer Luis Campos, qui fait des pieds et des mains. On connaît sa relation proche du président (Al-Khelaïfi), sa relation proche de l’émir au Qatar. Il fait des pieds et mains, il fait tout pour couper la tête de Luis Campos. En interne c’est le bordel! Et ce monsieur (Henrique), depuis des années, depuis qu’il n’est plus à la tête du Paris Saint-Germain comme directeur sportif, il nuit au PSG. Je ne comprends pas qu’on arrive encore à lui céder... », a révélé l'ancien numéro 25 du PSG au micro de RMC .

Campos menacé ?