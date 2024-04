Mbappé - PSG : Le clan Macron annonce son départ en public ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, Brigitte Macron était en visite à l'institut médico-éducatif de Saint-Cloud en compagnie de la Ministre des sports Amélie Oudéa-Castera. A cette occasion, la première dame a tenu à adresser un message de remerciement à Kylian Mbappé, qui pourrait se retrouver dans l'incapacité de participer aux Jeux Olympiques de Paris.

Kylian Mbappé va quitter le PSG, la tête remplie de souvenirs. Symbole du football français depuis plusieurs années, le joueur de 25 ans va poursuivre sa carrière en Espagne, plus précisément au Real Madrid. Un départ qui ne se fera pas sans sacrifice pour Mbappé. Le champion du monde 2018 devra, par exemple, renoncer à participer aux prochains Jeux Olympiques de Paris.

Brigitte Macron fait ses adieux à Mbappé ?

Questionné sur Mbappé ce mercredi, Brigitte Macron a tenu à le remercier pour tout le travail accompli. « D’abord, Kylian on lui dit merci. Pour tout ce qu’il nous a donné, pour ce qu’il nous donnera peut-être encore. Donc un grand merci à lui. C’est un immense champion, et on est tellement fiers de l’avoir avec nous. Donc on va suivre tout ça » a-t-elle confié au micro de RMC.

Mbappé aux JO ? La première dame esquive