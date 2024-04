Mercato : «Ce n’est pas sa priorité», le PSG reçoit une réponse glaciale

Axel Cornic

Véritable révélation de la saison de Serie A, avec son Bologna qui pointe à une incroyable 4e place juste derrière la Juventus, l’AC Milan et l’Inter, Thiago Motta est l’un des coachs les plus suivis du moment. Et ça tombe bien, puisque son contrat se termine le 30 juin prochain, ce qui pourrait donner quelques idées au Paris Saint-Germain.

Après des débuts timides, Thiago Motta semble enfin avoir lancé sa carrière d’entraineur. L’Italien a en effet réussi à assurer la lourde succession d’un Siniša Mihajlović tragiquement décédé en décembre 2022, installant l’un des jeux les plus étonnant de ces derniers mois avec un effectif pas vraiment armer pour le haut de tableau de Serie A. Ca n’a pas échappé au PSG, avec un Nasser Al-Khelaïfi qui n’a jamais cessé de suivre l’ancien joueur et entraineur des U19, depuis son départ en 2019.

« On ne se rend pas compte de ce qu'il fait aujourd'hui à Bologne »

Dans l’entourage de Thiago Motta on assure toutefois que pour le moment, toutes ces spéculations autour de son avenir et l’intérêt des grands clubs n’intéressent pas. « On ne se rend pas compte de ce qu'il fait aujourd'hui à Bologne. La priorité de Motta n'est vraiment pas son avenir. Le véritable intérêt, c'est Bologne, il y a un environnement incroyable et il sent le poids de cette situation incroyable sur ses épaules » a expliqué Alessandro Canovi, au micro de TMW .

« C'est vraiment difficile de penser à autre chose »