Mercato : Il rêve du PSG, une deadline est fixée ?

Pierrick Levallet

Si Luis Enrique est sous contrat jusqu'en juin 2025, le PSG aurait peut-être déjà identifié son successeur. En effet, Thiago Motta rêverait de faire son retour dans la capitale. Mais pour l'instant, les dirigeants parisiens n'ont pas prévu un changement d'entraîneur. Le technicien italien, lui, viendrait de voir une porte s'ouvrir en Premier League.

Si Luis Enrique n’est arrivé que l’été dernier, le PSG connaîtrait déjà l’identité de son successeur. La presse italienne a révélé que Thiago Motta rêvait de prendre les rênes du club de la capitale une fois le technicien espagnol parti. Pour l’instant, la tendance n’est pas à un changement de coach chez les dirigeants parisiens. De ce fait, Thiago Motta pourrait se tourner vers une autre option.

Liverpool entre dans la danse ?

« Liverpool a discuté avec Simone Inzaghi, mais l’Inter veut lui faire signer un nouveau contrat. Le nom de Thiago Motta, qui fait de l’excellent travail à Bologne, est également revenu en interne. Liverpool est calme dans sa recherche. [...] Le club a prévu de finaliser la succession de Klopp avant que la saison ne soit terminée » a indiqué le journaliste Ben Jacobs dans sa chronique pour Caught Offside .

«Je suis heureux et fier»