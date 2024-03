Mercato : Il rêve du PSG et balance sur son avenir

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec Bologne, Thiago Motta rêverait de faire son retour au PSG, mais cette fois en tant qu'entraineur. Alors qu'il fait forte impression en Italie, le technicien de 41 ans ne manquerait pas de prétendants. Interrogé sur sa cote de popularité, Thiago Motta a lâché ses vérités sur son avenir.

Après avoir terminé sa carrière de joueur au PSG, Thiago Motta aimerait faire son retour dans le club parisien. Selon les informations d'Alfredo Pedulla, le technicien italien de 41 ans rêverait de prendre la succession de Luis Enrique au sein de l'écurie rouge et bleu.

Le PSG va boucler un transfert avec le clan Neymar ? https://t.co/A29JGVoLCL pic.twitter.com/gq3TR7dsNK — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Thiago Motta rêve de rejoindre le PSG

En plus du PSG, Thiago Motta aurait d'autres pistes pour son avenir. En effet, l'actuel coach de Bologne aurait de nombreux admirateurs en Europe, et notamment le FC Barcelone et la Juventus. Toutefois, à en croire les dernières informations d' Il Corriere dello Sport, le club italien aimerait prolonger le contrat de Thiago Motta, qui court jusqu'au 30 juin.

«Je ne pense pas vraiment à mon avenir»