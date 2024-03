Le «nouveau Ronaldinho» va signer au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à préparer l'avenir du PSG, Luis Campos est déjà très actif en coulisses et semble avoir l'intention d'explorer en profondeur le marché brésilien. Après avoir déboursé près de 40M€ pour Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le club parisien serait désormais intéressé par le très jeune Gabriel Mec qui évolue au Grêmio Porte Alegre et dont la carrière est gérée par un certain Neymar Senior.

Depuis l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif du PSG, le projet a clairement évolué. Désormais, le club de la capitale se place sur de joueurs à fort potentiel afin de préparer l'avenir. Ce fut le cas l'été dernier avec le recrutement de Bradley Barcola, Cher Ndour ou encore Manuel Ugarte et Gonçalo Ramos, que des jeunes joueurs. Mais ce n'est pas tout puisque cet hiver, le PSG a remis ça avec les transferts de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo qui ont débarqué en provenance de Sao Paulo et du Corinthians pour un total avoisinant les 40M€.

Gabriel Mec supervisé par le PSG ?

Et visiblement, Luis Campos semble bien décidé à poursuivre son étude du marché brésilien. En effet, selon les informations de Rádio Bandeirantes, le PSG aurait supervisé Gabriel Mec. Âgé de 15 ans, ce milieu offensif brille dans les catégories de jeunes du Grêmio Porto Alegre, et serait également dans le viseur d'Arsenal et de son directeur sportif brésilien, Edu Gaspar. 23 ans après Ronaldinho, le PSG pourrait tenter de recruter un autre talent offensif de Grêmio. Le rapprochement entre les deux joueurs sera encore plus criant si Gabriel Mec rejoignait le club parisien.

Un joueur géré par la société du père de Neymar

Néanmoins, compte tenu de son âge, un départ vers l'Europe est impossible avant 2026, date à laquelle il aura 18 ans, ce qui lui laisse le temps de négocier la signature de son premier contrat professionnel qui sera surement d'une durée de trois ans. Et pour mener les discussions, un certain Neymar Senior sera de la partie. Et pour cause, le père de Neymar et sa société N&N Consultoria gèrent le début de carrière de Gabriel Mec.