Départ de Gasset : Contacté par l'OM, il va dire non !

Amadou Diawara

Pour remplacer Gennaro Gattuso, l'OM s'est offert les services de Jean-Louis Gasset jusqu'à la fin de la saison. Pour assurer la succession du technicien de 70 ans, Pablo Longoria penserait à boucler la signature de Paulo Fonseca. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, le coach portugais de 51 ans ne voudrait pas quitter le LOSC.

L'OM a vécu une saison plus que mouvementée. Alors qu'Igor Tudor a pris ses jambes à son cou l'été dernier, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Marcelino. Toutefois, le coach espagnol n'a pas fait long feu à Marseille puisqu'il a démissionné dès le mois de septembre après la crise qui a frappé le club phocéen à la suite d'une réunion mouvementée entre dirigeants et supporters.

L'OM n'a pas oublié Paulo Fonseca

Pour remplacer Marcelino, la direction de l'OM s'est offerte les services de Gennaro Gattuso, mais lui aussi est parti après seulement quelques mois, viré en février. Orphelin du coach italien, Pablo Longoria a bouclé la signature de Jean-Louis Gasset, lui offrant un contrat jusqu'à la fin de la saison. Et pour lancer une nouvelle dynamique en 2024-2025, le président de l'OM songerait à recruter Paulo Fonseca, qui est engagé jusqu'au 30 juin avec le LOSC. Mais à en croire Daniel Riolo, le Portugais ne compterait pas quitter les Dogues cet été.

«Il est heureux à Lille»