Mercato - OL : Scandale avec ce transfert ?

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, l’OL a mis la main sur Lucas Perri, arrivé en provenance de Botafogo, un des clubs de la galaxie de John Textor. Mais quelques mois plus tard, ce transfert fait de nouveau parler. En effet, un club brésilien accuse Botafogo d’avoir sous-évalué la transaction, et réclame également de l’argent, au club de l'homme d'affaires américain.

L'OL est métamorphosé par rapport au début de saison. Mal en point pendant des mois, les Lyonnais ont remonté la pente, grâce à l'arrivée de Pierre Sage, et à un bon recrutement hivernal. Les Gones se sont même qualifiés pour la finale de Coupe de France, en battant Valenciennes, mardi soir.

Scandale autour du transfert de Lucas Perri ?

Face à Valenciennes, c'est Lucas Perri qui gardait les buts lyonnais. Mais aujourd'hui, le portier fait parler de lui, non pas pour ses arrêts, mais pour son transfert. Selon UOL , Sao Paulo accuse Botafogo d'avoir sous estimé la vente du gardien brésilien à l'OL.

Mercato : Après l’OM et l’OL, les mauvaises nouvelles s’enchainent ! https://t.co/28LMlum1jG pic.twitter.com/5KiZca1HrX — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Sao Paulo n'a pas perçu l'argent pour le transfert de Perri

Lucas Perri avait été vendu par Botafogo à l'OL contre 3,2M€, l'hiver dernier. Sao Paulo estime s'être fait léser dans cette affaire, en affirmant que le transfert a été sous-évalué. Il faut dire que le club tricolore avait le droit à 18,3% de cette somme, car il détenait 15% des droits économiques du gardien, et avait droit à 3,3% de plus en tant que club formateur. Pour le moment Sao Paulo n'aurait pas reçu le moindre centime, et voudrait donc attaquer Botafogo en justice.