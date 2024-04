Mercato : Le PSG vise deux cracks, un club historique va tout gâcher

Benjamin Labrousse

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche désormais à se renforcer par le biais de jeunes joueurs prometteurs. Cela concerne notamment le poste de défenseur central, où plusieurs cracks sont ciblés. Si les noms de Jorrel Hato (Ajax) et d’Ousmane Diomande (Sporting CP) ont été évoqués pour Paris, les deux joueurs seraient dans le radar d’Arsenal.

Le PSG prépare un mercato estival conséquent. Le départ acté de Kylian Mbappé en fin de saison risque de laisser une belle marge de manœuvre au club de la capitale, qui possède désormais des critères de recrutement bien précis.

Mbappé - PSG : Luis Enrique met fin au suspense ? https://t.co/ftBcorZHCF pic.twitter.com/oXaL0sTsU7 — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Le PSG vise plusieurs cracks en défense centrale

En effet, Paris cherche à recruter des joueurs à fort potentiel, et ce à n’importe quel poste. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, la grande priorité du PSG pour le prochain mercato estival en défense se nomme Leny Yoro. Néanmoins, les dirigeants parisiens évaluent d’autres pistes comme celles menant à Jorrel Hato, ou encore à Ousmane Diomande.

« Jorrel Hato est une cible déclarée »