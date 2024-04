Transferts : Panique au Real Madrid, une grande décision est prise

Alexis Brunet

Le Real Madrid devrait vraisemblablement mettre la main sur Kylian Mbappé, lors du prochain mercato estival. Mais le club de la capitale a d’autres besoins, et pourrait recruter un Français supplémentaire. En effet, Leny Yoro fait partie des cibles des dirigeants madrilènes, qui pourraient accélérer son transfert, face aux nombreuses blessures des hommes de Carlo Ancelotti, en défense.

Le Real Madrid a encore de grandes ambitions pour cette fin de saison. Les Madrilènes sont premiers de Liga, et toujours qualifiés en Ligue des Champions. Les coéquipiers d'Aurélien Tchouaméni affronteront d'ailleurs Manchester City.

Le Real Madrid est proche de s'offrir Mbappé

En plus des bons résultats sur le terrain, le Real Madrid peut avoir le sourire sur le mercato. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les dirigeants madrilènes ont fait une offre pour s'offrir les services de Kylian Mbappé, et il y a de grandes chances pour que le champion du monde l'accepte. En plus de l'attaquant du PSG, les Merengue souhaitent également s'offrir un renfort en défense.

Le Real Madrid va accélérer pour Yoro