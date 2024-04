Mercato : Le PSG vise un crack, il a pris sa décision

Alexis Brunet

Leny Yoro figure en bonne posture sur la liste des recrues souhaitées par le PSG l'été prochain. Le défenseur impressionne tout le monde en Ligue 1, et le club de la Ligue 1 aimerait lui mettre la main dessus, et le sécuriser pour les années à venir, bien conscient qu'il fait partie des meilleurs talents du monde à son poste. Justement, le Français a ouvert la porte àn transfert, puisqu'il aurait refusé de prolonger son contrat avec Lille.

L'hiver dernier, le PSG avait de gros soucis en défense. Le club de la capitale devait alors faire sans Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, et Milan Skriniar. Si, depuis le Portugais et le Slovaque ont fait leur retour sur les terrains, cela n'est toujours pas le cas pour le champion du monde français. Les dirigeants parisiens avaient donc décidé de ne pas prendre de risque, et c'est ainsi que Luis Campos a choisi de recruter Lucas Beraldo.

Lucas Beraldo impressionne

Le PSG a réalisé plutôt une bonne affaire, en mettant la main sur Lucas Beraldo. Le défenseur a été recruté pour 20M€, un prix plutôt juste pour l'un des meilleurs talents du championnat brésilien. D'ailleurs, le joueur de 20 ans n'a pas tardé à impressionner les observateurs en Ligue 1, bluffés par son sang-froid, et notamment sa qualité de relance. Cependant, tout n'est pas encore parfait, en atteste son expulsion face à l'OM dimanche dernier.

Yoro ne prolongera pas à Lille