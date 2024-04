PSG : Polémique avec Mbappé, le Real Madrid jubile

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé vit très certainement ses derniers mois au PSG, et il avait sans doute rêvé d'une meilleure fin. Depuis l'annonce officieuse de son départ, Luis Enrique a réduit considérablement son temps de jeu. Ce choix ne cesse de faire polémique. Le Real Madrid, de son côté, jubilerait face à cette situation.

La fin de saison approche, et celle de l’aventure de Kylian Mbappé au PSG aussi. À 25 ans, le champion du monde 2018 estime qu’il est temps pour lui de démarrer un nouveau chapitre de sa carrière ailleurs. L’international français ne devrait donc pas prolonger son contrat au PSG et partir libre à l’issue de la saison.

Mbappé n'est plus intouchable au PSG

Sa prochaine destination reste encore à déterminer, mais tout indique qu’il finira par signer au Real Madrid même s’il dispose d’autres offres comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. En attendant, Luis Enrique ne considère plus Kylian Mbappé comme intouchable au PSG et a considérablement réduit son temps de jeu. Et le Real Madrid jubilerait face à cette situation.

Le Real Madrid se frotte les mains