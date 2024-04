PSG - Real Madrid : Une bataille à 145M€ après Mbappé

Amadou Diawara

Pour renforcer son effectif, le PSG souhaiterait boucler la signature de Leny Yoro et de Franco Mastantuono lors du prochain mercato estival. Toutefois, le club de la capitale serait à la lutte avec le Real Madrid sur ce dossier. Et pour boucler ces deux transferts, il faudrait lâcher environ 145M€, soit 100M€ pour Leny Yoro et 45M€ pour Franco Mastantuono.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star de 25 ans va rejoindre le Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mercato - PSG : Un joueur de Deschamps va débarquer cet été ? https://t.co/Mfv03fkHeB pic.twitter.com/nAEeXbS0zh — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Mbappé va quitter le PSG pour signer au Real

Après Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid vont se disputer deux autres joueurs. En effet, les deux écuries européennes sont toutes les deux sur les traces de Leny Yoro (18 ans) et de Franco Mastantuono (16 ans). Et pour boucler la signature de ces deux cracks, il faut payer le prix fort.

Le PSG et le Real vont se disputer Yoro et Mastantuono