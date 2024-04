Mercato - Real Madrid : Un Français va provoquer un clash ?

Hugo Chirossel

L’été prochain, le Real Madrid aimerait s’attacher les services d’un nouveau latéral gauche en la personne d’Alphonso Davies. Si ce dernier arrive en provenance du Bayern Munich, Ferland Mendy pourrait alors être poussé vers la sortie. Cependant, Carlo Ancelotti ne partage pas la volonté de la Casa Blanca de se séparer de l’international français.

En attendant l’arrivée, sauf retournement de situation, de Kylian Mbappé en provenance du PSG, le Real Madrid travaille dans le même temps sur d’autres dossiers. L’une des priorités de la Casa Blanca se nomme Alphonso Davies, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayern Munich. Le recrutement de l’international canadien (45 sélections) pourrait en revanche faire une victime : Ferland Mendy.

PSG - Real Madrid : La mèche est vendue pour Mbappé https://t.co/TTHGIAyOdB pic.twitter.com/6Qb31NEjeC — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Le Real Madrid ouvre la porte à Mendy

Cela fait presque cinq ans que l’international français (9 sélections) est arrivé au Real Madrid en provenance de l’OL. Le contrat de Ferland Mendy court jusqu’en juin 2025 et la Casa Blanca pourrait être tentée de s’en séparer cet été avant de le voir partir libre dans un an. D’après les informations de AS , c’est la tendance qui se dessine. En cas d’arrivée d’Alphonso Davies, le Real Madrid compte faire de Fran Garcia sa doublure et en ce qui concerne le latéral gauche de 28 ans, il ne sera pas retenu.

«Quand tout va bien, c’est le meilleur arrière gauche du monde»