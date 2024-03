Real Madrid : Une réponse à 70M€ lâchée avant Mbappé ?

Benjamin Labrousse

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé va très probablement s’engager en faveur du Real Madrid dans les prochains mois. Mais l’attaquant du PSG n’est pas la seule star à négocier son arrivée dans la capitale espagnole puisqu’Alphonso Davies est également dans les petits papiers de la Casa Blanca. D’ailleurs, les Merengue ne seraient pas disposés à lâcher 70M€ dans l’opération. Explication.

D’ici deux mois, Kylian Mbappé va s’engager en Espagne. Après sept saisons passées au PSG, le Bondynois a décidé de poursuivre sa carrière au Real Madrid, où l’attend une équipe remplie de stars. En parallèle du dossier Mbappé, los Blancos s’activent également afin de signer Alphonso Davies.

Situation tendue entre Davies et le Bayern

Le latéral gauche canadien voit son contrat expirer en juin 2025 au Bayern Munich, et désire activement signer en faveur du club espagnol. Si la signature de Kylian Mbappé par le Real Madrid n'est pas encore actée, celle d'Alphonso Davies ne serait pas plus avancée. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le dossier est actuellement très tendu. « La situation avec le Bayern est tendue, Davies ne veut pas décider maintenant et il veut savoir qui sera le nouveau manager tandis que le Bayern veut qu'il réponde à leur proposition le plus tôt possible » , a lâché ce dernier pour CaughtOffside .

«Il ne paiera pas les 60 à 70 millions d'euros»