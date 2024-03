Transferts : Après Mbappé, il va faire une victime au Real Madrid

Jean de Teyssière

Le Real Madrid s'apprête à vivre un mercato très animé cet été. Déjà, Kylian Mbappé va, sauf énorme retournement de situation, signer dans le club de la capitale espagnole. De son côté, Alphonso Davies devrait lui aussi faire son arrivée au Real Madrid, et il pourrait éclipser Ferland Mendy.

Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid cet été. Le futur ex-Parisien arrive à la fin de son contrat et, à moins d'un énorme retournement de situation, il portera le maillot blanc la saison prochaine. Une arrivée qui fera sûrement plaisir aux nombreux joueurs de l'équipe de France présents dans le club (Mendy, Camavinga et Tchouaméni), même si pour l'un d'entre eux, son avenir s'inscrit en pointillé.

Davies va signer au Real Madrid ?

Selon les informations du média espagnol AS , le Real Madrid est plus que jamais proche de boucler l'arrivée du latéral gauche canadien, Alphonso Davies. Le défenseur du Bayern Munich est sous contrat avec son club jusqu'en 2025, et il refuse de prolonger avec le club allemand pour le moment.

Ferland Mendy en danger !