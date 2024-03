Mercato : Le Real Madrid a un joker pour ce transfert à 50M€

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne lui reste qu’un an et demi de contrat avec le Bayern Munich, Alphonso Davies est annoncé avec insistance vers un départ en direction du Real Madrid l’été prochain. Un dossier dans lequel la Casa Blanca aurait un atout majeur : David Alaba. Ce dernier s’activerait en coulisses pour convaincre son ancien coéquipier de le rejoindre.

Comme Kylian Mbappé, Alphonso Davies pourrait lui aussi débarquer au Real Madrid l’été prochain. L’international canadien (45 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayern Munich. Les dirigeants bavarois lui ont d’ailleurs fixé un ultimatum pour qu’il le prolonge, une manœuvre qui n’a pas été très appréciée par Nick Huoseh, agent d’Alphonso Davies.

Mercato : Le Real Madrid fait une annonce qui concerne Mbappé ! https://t.co/P1HSzsvKlB pic.twitter.com/uOSV84oS3W — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

L’agent de Davies répond à l’ultimatum du Bayern

Auprès de Bild , Nick Huoseh a critiqué l’attitude du Bayern Munich dans ce dossier, qui a laissé deux semaines à Alphonso Davies pour prendre une décision : « Il s'agit d'un contrat très important dans la carrière d'Alphonso et nous sommes censés prendre une décision sans savoir qui sera l'entraîneur la saison prochaine ni à quoi ressemblera l'équipe. C'est pourquoi nous pensons qu'il est injuste de réagir à l'ultimatum. Nous trancherons à la fin de la saison, lorsqu'il y aura plus de clarté . »

Alaba pousse Davies à le rejoindre au Real Madrid