Mbappé : Le Real Madrid prépare un autre coup à 50M€

Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé semble aujourd’hui inéluctable, le Real Madrid pourrait réaliser un autre gros coup cet été avec le recrutement d’Alphonso Davies. D’après la presse espagnole, un accord serait proche d’être conclu entre les deux parties, resterait désormais à en faire de même avec le Bayern Munich.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG et devrait prendre le chemin du Real Madrid. Une grande satisfaction pour Florentino Pérez, qui a tenté en vain de mettre la main sur l’international français ces dernières années. Le président merengue ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’une autre recrue de choix est espérée en la personne d’Alphonso Davies, avec qui un accord serait en passe d’être trouvé.

Accord en vue entre le Real Madrid et Alphonso Davies ?

D’après AS , il ne reste plus que quelques détails à régler entre Alphonso Davies et le Real Madrid, bien parti pour mettre la main sur le latéral gauche canadien. À condition de s’entendre avec le Bayern Munich. Pour l’heure, l’écart reste important entre ce que demande la formation bavaroise et ce qu’est disposée à verser la Casa Blanca.

Le Bayern veut 50M€