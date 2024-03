Mbappé : Surprise, le RC Lens imite le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir à l'occasion du derby du nord, Franck Haise avait décidé de laisser Elye Wahi sur le banc au coup d'envoi du choc entre le LOSC et le RC Lens. Une gestion qui n'est pas sans rappeler celle de Kylian Mbappé au PSG. Et alors que les Sang-et-Or se sont inclinés (1-2), le coach lensois a toutefois justifié sa décision, rappelant qu'il y avait «des messages à faire passer».

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ en interne, le capitaine des Bleus joue moins en Ligue 1, Luis Enrique ayant décidé d'effectuer un large turnover qui implique donc son attaquant vedette. Une gestion qui fait grandement parler, mais du côté du RC Lens, on suit le même chemin. Pour des raisons évidemment différentes, avec une portée également moindre, Franck Haise a effectivement décidé de faire un choix fort avec son attaquant star, Elye Wahi, sur le banc au coup d'envoi du derby du Nord vendredi soir.

Mercato - PSG : L'OM interpelle Mbappé avant son transfert https://t.co/YHeqpt4haV pic.twitter.com/5fFOTEUwUM — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

«Il y a de temps en temps des messages à faire passer»

Un choix qui fait parler puisque le RC Lens s'est incliné à Lille (1-2), mais Franck Haise a mis les choses au clair après le match. « Non je ne regrette pas ce choix là. Il y a de temps en temps des messages à faire passer », assure le coach des Sang-et-Or au micro de Prime Vidéo , avant de saluer l'entrée en jeu d'Elye Wahi, buteur : « Sa rentrée est un autre message, un très bon message. Je ne regrette pas du tout mon choix. J'aurais pu en faire un autre, d'autres entraîneurs auraient certainement pu en faire un autre, mais quand vous faites un choix, vous y croyez. J'espérais cette réponse, j'espérais aussi que Wesley (Saïd) soit meilleur sur l'heure où il a joué mais c'est comme ça ».

Haise se réjouit de la réaction de Wahi