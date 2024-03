LOSC - RC Lens : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Benjamin Labrousse

Après la trêve internationale, les championnats européens et la Ligue 1 reprennent. Ce vendredi soir, la 27ème journée du championnat de France s’ouvrira par un alléchant LOSC - RC Lens. Un derby du Nord opposant deux formations très bien classées cette saison, et qui se disputera au stade Pierre-Mauroy de Lille à 20h45. Le 10sport vous donne toutes les informations sur ce choc.

Le 120ème derby du Nord s’annonce alléchant. Ce vendredi soir, la 27ème journée de Ligue 1 s’ouvrira par la réception du RC Lens pour le LOSC. Deux équipes au coude à coude en championnat, les Sang et Or pointant actuellement à la 6ème place avec 42 points, contre une 4ème place et 43 points pour Lille. De ce fait, les enjeux de cette rencontre sont doubles : Lens pourrait ainsi récupérer provisoirement la position des Dogues au classement, tandis que les hommes de Paulo Fonseca pourraient rejoindre là aussi provisoirement l’AS Monaco sur le podium de Ligue 1.



Ce derby du Nord s’annonce également particulièrement important au vu des dernières confrontations entre le LOSC et le RC Lens. Cette saison, aucune des deux formations n’avait réussi à l’emporter, avec un match nul (1-1) à Bollaert le 8 octobre dernier. En 2022-2023, Lille avait pris l’avantage avec une victoire (1-0) à domicile en octobre 2022, puis avait réussi à aller chercher le match nul (1-1) à Lens en mars 2023…

Mercato : Le RC Lens rate un transfert à 9M€ ! https://t.co/9ZGMARKq7F pic.twitter.com/y8ocGjApEh — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Le LOSC vers le podium ?

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca va pouvoir compter sur ses titulaires habituels hormis quelques blessés de longue date comme Samuel Umtiti, Andrej Ilic, Tiago Morais ainsi que Rafael Fernandes.



Composition probable du LOSC : Chevalier - Ismaily, Yoro, Diakité, Santos -Gomes, André, Bentaleb - Haraldsson, David, Zhegrova



Malgré une belle 4ème place en championnat, le LOSC reste actuellement sur 3 matchs nuls consécutifs toute compétitions confondues. Sans aucun doute, la trêve internationale aura permis aux Dogues de souffler, eux qui pour rappel, sont engagés en quart de finale de la Conférence League. Les Lillois peuvent compter sur un Jonathan David de haut standing en 2024. Le Canadien a en effet inscrit 15 buts depuis le début de l’année civile, et sera à surveiller pour Lens.

Lens doit relever la tête

Franck Haise, de son côté, va devoir composer avec les absences de Deiver Machado, Jonathan Gradit, et de Jimmy Cabot. Przemyslaw Frankowski quant à lui est incertain au retour de la trêve internationale.



Composition probable du RC Lens : Samba - Medina, Danso, Gradit - Haidara, Mendy, El Aynaoui, Aguilar - Perreira da Costa - Wahi, Sotoca



Après un début de saison très compliqué, le RC Lens a su relever la tête. 6èmes, les Sang et Or rencontrent toutefois quelques difficultés en matière de régularité, avec deux victoires et deux défaites lors des quatre dernières rencontres. Le club artésien va également devoir réagir après avoir subi une défaite de taille à domicile face à l’OGC Nice avant la trêve (1-3 le 16 mars)…

Où et quand voir le match ?