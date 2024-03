Mercato : Le RC Lens va encore se faire piller ?

Hugo Chirossel

Dauphin du PSG la saison dernière, le RC Lens a vu plusieurs de ses joueurs importants s’en aller lors du mercato estival, à l’image de Loïs Openda et Seko Fofana. L’été prochain, les Sang et Or pourraient de nouveau avoir du mal à retenir certains de leurs éléments, notamment Facundo Medina.

Actuellement sixième de Ligue 1 à un point du LOSC, quatrième, le RC Lens a réussi à remonter la pente après un début de saison chaotique. Il faut dire que l’effectif de Franck Haise a connu des changements majeurs l’été dernier, notamment en raison des départs de Loïs Openda et de Seko Fofana, qui ont respectivement rejoint le RB Leipzig et Al-Nassr.

Mercato : «Un monstre» va bientôt débarquer au RC Lens ? https://t.co/dTcGqJUHrO pic.twitter.com/86RFKUE6na — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Le RC Lens a fermé la porte à Medina cet hiver

Il y a un autre joueur du RC Lens qui a fait l’objet de rumeurs de transfert dernièrement : Facundo Medina. Les Sang et Or avaient fermé la porte à un départ de l’international argentin (3 sélections) âgé de 24 ans cet hiver, mais certains clubs pourraient revenir à la charge l’été prochain.

L’Atlético de Madrid en pince pour Medina