Mercato - PSG : Premier couac pour cet international italien ?

Axel Cornic

A quelques mois du début du mercato estival, différentes pistes sont liées au Paris Saint-Germain. La dernière mènerait à Nicolo Zaniolo, international italien de 24 ans actuellement prêté à Aston Villa par Galatsaray qui aimerait clairement changer de club à la fin de la saison.

Il ne se passe pas un jour sans qu’un nouveau nom ne soit annoncé au PSG, encore plus avec le mercato estival qui approche à grands pas. Ainsi, Il Corriere dello Sport a laissé entendre ce mardi que Nicolo Zaniolo, international et ancienne grande promesse du football italien, pourrait devenir une cible concrète pour le club parisien.

« Je me concentre sur Aston Villa, puis Galatasaray décidera de mon avenir »

L’ailier droit ou milieu offensif est actuellement prêté à Aston Villa, mais une décision devra être prise à la fin de la saison, comme il l’a lui-même annoncé. « Je me concentre sur Aston Villa, puis Galatasaray décidera de mon avenir. L'Italie me manque, bien sûr... mais mon agent m'informera en cas de propositions concrètes » a déclaré l’Italien passé par l’Inter et l’AS Roma, qui est de propriété de Galatasaray et sous contrat jusqu’en 2027.

Priorité à l’Italie, mais...