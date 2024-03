PSG - Real Madrid : Un transfert surprise proposé à Mbappé ?

Thomas Bourseau

A l’occasion de la prochaine intersaison, le PSG fera ses adieux à Kylian Mbappé qui semble être à un pas de s’engager envers le Real Madrid. Néanmoins, du point de vue de Robert Pirès qui a, comme Mbappé dit non à la Casa Blanca par le passé, il lui serait peut-être plus bénéfique de signer à Liverpool.

Kylian Mbappé a acté son départ du PSG. Le 13 février dernier, au détour d’une conversation avec son président Nasser Al-Khelaïfi, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain lui annonçait sa décision de ne pas signer une nouvelle prolongation de contrat contrairement à ce qu’il avait fait au printemps 2022 à la surprise générale. Le Real Madrid aurait sa grande priorité et tout serait quasiment bouclé entre les deux parties selon les différents médias.

«Désolé Kylian, tu n’as pas été le premier à dire non au Real Madrid»

Cependant, Robert Pirès propose un tout autre challenge que le Real Madrid à Kylian Mbappé. Pour le média Carré , le champion du monde 98 a fait savoir qu’il n’y avait pas que l’attaquant du PSG qui a refusé le Real Madrid au cours de sa carrière et qu'au final, Mbappé pourrait comme lui aller ailleurs. « Désolé Kylian, tu n’as pas été le premier à dire non au Real Madrid (rires). Je ne sais pas quelle décision il prendra, mais moi j’ai refusé le Real parce que j’ai eu deux autres options. C’est sur que si je n’ai pas Arsenal et la Juve, au Real j’y vais en courant. Ça c’est sûr ».

«Je le verrais bien à Liverpool»