PSG : Transfert à 100M€, c’est déjà la douche froide

L'été prochain, le PSG se montrera très actif sur le mercato, notamment pour renforcer son secteur offensif qui va voir partir Kylian Mbappé. Dans cette optique, la presse portugaise annonce que le club de la capitale s'intéresse à Viktor Gyökeres. Un intérêt rapidement démenti.

Le PSG risque de frapper très fort lors du prochain mercato estival. Et pour cause, Kylian Mbappé va quitter le club afin de s'engager avec le Real Madrid. Un départ qu'il faudra évidemment combler, et pour cela, le club de la capitale devrait avoir les moyens de ses ambitions puisque le départ de Kylian Mbappé va clairement assainir les finances parisiennes.

PSG : Il annonce la signature de Mbappé ! https://t.co/DAuBGrIicJ pic.twitter.com/8EX7g7HiEn — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Le PSG sur Gyökeres ?

Et afin de renforcer son secteur offensif, le PSG vise plusieurs joueurs, et un nouveau nom vient de s'ajouter à cette liste. En effet, selon les informations d' A Bola , le club de la capitale fait désormais partie des formations intéressées par Viktor Gyökeres. L'attaquant du Sporting CP, qui brille cette saison, possède une clause libératoire approchant les 100M€.

«Simple rumeur. Il n’y a rien»