Real Madrid : Il vend la mèche pour le transfert d’une star

Désireux de bâtir une équipe de rêve capable de dominer le football européen, le Real Madrid préparerait du lourd sur le mercato. Le club madrilène devrait accueillir Kylian Mbappé, mais pas seulement. Florentino Pérez voudrait également attirer Trent Alexander-Arnold. Cependant, le latéral droit anglais ne devrait pas quitter Liverpool même si son contrat expire en juin 2025.

Le Real Madrid prépare du lourd sur le mercato. Le club madrilène entend bâtir une nouvelle équipe dominante. Dans cette optique, Florentino Pérez compte sur Kylian Mbappé, qui devrait débarquer libre en provenance du PSG. Mais le président des Merengue voudrait également mettre la main sur Alphonso Davies ou encore Trent Alexander-Arnold, dont l’engagement avec Liverpool expire en juin 2025. Le joueur de 25 ans plairait aux dirigeants de la Casa Blanca pour remplacer Dani Carvajal. Mais même s’il ne lui restera plus qu’un an de contrat à l’issue de la saison, le latéral droit anglais ne devrait pas quitter les Reds cet été.

« Je pense personnellement que Trent Alexander-Arnold ne quittera pas Liverpool cet été. Il devrait entrer dans la dernière année de son contrat en juin, et de la perspective du club, ce n’est pas la situation dans laquelle tu veux être concernant l’une de tes stars » a d’abord expliqué Neil Jones dans sa chronique pour Caught Offside .

